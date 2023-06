(Di martedì 13 giugno 2023) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuovadila, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minutiriladiladel 3 marzo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiladel 13 Giugno in TV e streaming Ladilasi può riin TV e in streaming. Tra inchieste al ...

...tribunale a New York per il caso del pagamento in nero alla pornostar Story Daniels si fece... Dopo la comparizione Trump è tornato in New Jersey da, nel suo fortino di Bedminster, avrebbe ...Mi è piaciutotanti bambini giocare in piazza al torneo cavalleresco del TFU o fare cerchio ... con la ricostruzione delle cinque porte, a quella della Fondazione Perugia ,Braccio ...i funerali in tv Anche le televisioni si mobilitano per seguire i funerali di Stato dell'ex premier, morto ieri - lunedì 12 giugno - all'età di 86 anni. Oltre a Mediaset , che proporrà la ...

Foggia Lecco oggi in finale Playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming: formazioni e canale in chiaro Sport Fanpage

Gara di andata della finale playoff di Serie C fra Foggia e Lecco. Il ritorno è domenica alle 17.30: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari ed eventuali rigori ...FOGGIA – Allo Zaccheria il Foggia di Delio Rossi affronta il Lecco di Luciano Foschi nella finale di andata dei playoff di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 21.30, dirige l’arbitro Bonacina di Bergamo ...