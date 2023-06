Dove e quando vedere i funerali di Berlusconi aggiornato

(Di martedì 13 giugno 2023) Silvioè venuto a mancare alle 9:30 di oggi, lunedì 12 giugno, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. I primi programmi a comunicare la notizia in televisione sono stati Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, e Storie Italiane su Rai 1 con Eleonora Daniele. Pochi minuti fa è stato reso noto che idisi terranno nella giornata di mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano alle ore 15:00. Non ci sarà invece la camera ardente pubblica: inizialmente alcune fonti giornalistiche avevano ipotizzato l’allestimento della camera ardente presso lo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese, ipotesi poi smentita con una nota ufficiale da Mediaset. Di seguito le informazioni sudi Silvioin televisione e in ...

Domani è il giorno dell'ultimo saluto a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato in Duomo. Ecco orario, chi ci sarà e come guardarlo in tv.