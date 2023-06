Doppio ciclone sull’Italia | il meteo peggiora | ecco le aree a rischio

(Di martedì 13 giugno 2023) Prima un vortice dall'Europa Centrale, poi ilOscar: non c'è pace per le condizioniitaliane alle prese con forte maltempo almeno fino a giovedì, poi cambierà tutto

Meteo: doppio ciclone sull'Italia, torna il maltempo con Nubifragi e calo termico; parla il meteorologo Tedici iLMeteo.it

Prima un vortice dall'Europa Centrale, poi il ciclone Oscar: non c'è pace per le condizioni meteo italiane alle prese con forte maltempo almeno fino a giovedì, poi cambierà tutto ...Maltempo in Italia. Dopo il weekend (quasi) estivo su gran parte della Penisola, sono in arrivo due vortici che riportano pioggia, grandine e freddo già da martedì. Sono ...