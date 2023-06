Donna trovata morta in casa | il compagno suicida al centro commerciale | sui social due messaggi d' addio

(Di martedì 13 giugno 2023) Il cadavere di una, Simona Lidulli, è stato trovato dai carabinieri alle 11:30 di oggi all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a Roma zona Ardeatino. Il convivente Valerio Savino è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore delI...

... citazioni e aforismi che restituiscono la misura dell'icona oltre che della. Talento e ... Volevo dirigere altri da dietro le quinte e invece mi sonodavanti alle telecamere, e con ...Selvaggia Lucarelli: il mercato in Cina che vende cani e gatti Selvaggia Lucarelli ha raccontato personalmente alla sua platea social ciò a cui si èad assistere durante la sua permanenza a ...... vicecampionessa olimpica nei 100 metri nel 2016 e campionessa del mondo nel 2017morta in ... È, infatti, emerso che laera incinta di otto mesi ed era entrata in travaglio al momento ...

Tragedia a Roma70: donna trovata morta in casa, il convivente suicida nel parcheggio del centro commerciale RomaToday

Una donna e un uomo sono stati trovati morti, oggi 13 giugno, a Roma. Secondo quanto appreso, i due erano conviventi. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma Eur. Dalle prime informazioni raccolt ...Ad allarmare le forze dell'ordine un messaggio sui social dell'uomo: "La mia vita terrena e quella della mia compagna finiscono qui" ...