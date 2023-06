Donna trovata morta in casa a Roma | il convivente si suicida | sui social avevano annunciato la tragedia

(Di martedì 13 giugno 2023) I carabinieri hanno trovato il cadavere di unadi 64 anni all’interno di un’abitazione a, all’Ardeatino. Subito dopo è stato ritrovato anche il cadavere del, di 62 anni. Laera stata annunciata con un post dell’uomo sulla sua pagina Facebook: “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui”. Secondo quanto emerso in un primo momento, l’uomo si sarebbeto con un colpo di pistola. Il suo corpo è stato trovato all’interno della sua auto nel parcheggio di un centro commerciale vicino all’abitazione. Il ritrovamento è avvenuto pochi minuti dopo rispetto a quello dellarinella sua abitazione, il cadavere del compagno trovato in un’auto I carabinieri ...

La donna, Simona Lidulli, è stata trovata morta a casa, nel letto, mentre lui, Valerio Savino, è stato trovato senza vita nel parcheggio di un centro commerciale, dove ...Gli inquirenti stanno ora indagando sulla vicenda e il medico legale, insieme ai militari dell’Arma, sta svolgendo gli accertamenti all’interno dell’appartamento dove è stata trovata la donna, in via ...