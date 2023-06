(Di martedì 13 giugno 2023) su Tg. La7.it - Nella città di Babahoyo ( Ecuador ) unadi 76chiamata Bella Montoya è stata dichiarata morta in seguito a un sospetto ictus. Dopo cinque ore di veglia ...

La7.it - Nella città di Babahoyo ( Ecuador ) unadi 76 anni chiamata Bella Montoya è stata dichiarata morta in seguito a un sospetto ictus. Dopo cinque ore di veglia funebre i parenti hanno ...Durante la veglia funebre, con presenti circa una ventina di persone care alla, Bella ha ... ha raccontato il figlio, Gilbert Balberan, in un video diffuso dalla stampa. 'Ora mia ..."E' resuscitata", ha detto il figlio, Gilbert Balberan, in un video diffuso dalla stampaSubito dopo il risveglio dellaè stata chiamata un' 'ambulanza che l'ha riportata d'urgenza ...

Donna ecuadoriana di 76 anni si 'risveglia' in una bara TGLA7

La donna si è risvegliata mentre i suoi cari - una ventina ... in un video diffuso dalla stampa ecuadoriana. «Ora mia madre è attaccata all’ossigeno. Il suo cuore è stabile. Il medico le ha dato un ...Nella città di Babahoyo ( Ecuador) una donna di 76 anni chiamata Bella Montoya è stata dichiarata morta in seguito a un sospetto ictus. Dopo cinque ore di veglia funebre i parenti hanno aperto la bara ...