Donald Trump è stato arrestato in Florida per aver nascosto documenti top-secret nella sua villa

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ex presidente degli Stati Unitiarrein un tribunale di Miami perconservato illegalmentesuadi Mar-a-Lago, a Palm Beach intopche contenevano informazioni sulla difesa nazionale degli Stati Uniti. E per ostacolato gli sforzi del governo di recuperare iriservati. I funzionari del tribunale di Miami hanno preso le impronte digitali die gli hanno fatto una foto segnaletica. Conarreanche uno dei suoi più stretti collaboratori, Walt Nauta. «Non aspettatevi che l’ex presidente passi la notte in carcere, ...

