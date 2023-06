Donadoni | «Berlusconi? Nella mia vita nessuno è stato come lui»

(Di martedì 13 giugno 2023) Roberto, allenatore, ha parlato dopo la morte dell’ex presidente del Milan, Silvio. Ecco le sue dichiarazioni Roberto, allenatore, ha parlato dopo la morte dell’ex presidente del Milan, Silvio. LA FRASE – «“accende la luce a San Siro?” Frasi che davano valore ma anche responsabilità. Per me milanista eratoccare il cielo con un dito». LA VICINANZA – «mialui. Èquegli amici che non senti, ma senti sempre vicini.c’è sempre, mi èaccanto e mi ha dato consigli». CONTINUA SU MILANNEWS24

Roberto, allenatore, ha parlato dopo la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio. Ecco le sue dichiarazioni Roberto, allenatore, ha parlato dopo la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio. LA ...Roberto, ex allenatore, ha ricordato Silvioalla Gazzetta dello Sport: "Quando è uscito dall'ospedale gli ho telefonato, così ho parlato come sempre con la sua segretaria per lasciargli un ...Diabbiamo detto; ma anche Gullit fu uno sgarbo niente male, e nel 1990stava per soffiargli anche Baggio prima che da Torino gli facessero capire che, per il bene comune, sarebbe ...

Donadoni: "Silvio Berlusconi la persona più importante per me" - Sportmediaset Sport Mediaset

Intervenuto a SkySport24, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero e primo acquisto del Milan di Silvio Berlusconi, ha ricordato il suo ex presidente. Ecco le sue parole… Leggi ...(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Un minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi chiesto dal presidente Medusei e il consigliere d'opposizione Gianni Pastorino (rpt. Gianni Pastorino) (Linea Condivisa) ...