“Disastro per salute e ambiente” La fornitura Usa a Kiev sconvolge tutti

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Gli Stati Uniti sono pronti fornire all'Ucraina munizioni all'uranio impoverito. A rivelare la notizia sulla guerra con la Russia è il Wall Street Journal che cita un funzionario statunitense: le munizioni all'uranio impoverito hanno già sollevato preoccupazioni e critiche per gli effetti che comportano sullae sull'. Secondo la fonte del quotidiano statunitense, la decisione è arrivata dopo settimane di dibattito interno all'amministrazione Biden su come equipaggiare i carri armati Abrams che gli Stati Uniti già forniscono ae tutte le preoccupazioni sono state spazzate via. Nel frattempo l'esercito russo ha annunciato, mostrando i relativi video, di avere catturato per la prima volta in Ucraina dei carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e dei blindati Bradley prodotti negli Usa, forniti a ...