Diritti | l’allarme di Michele Bravi | «L’Italia sta tornando indietro I politici? Mi spaventano di più le persone comuni» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 13 giugno 2023) «Sono molto preoccupato. Se fino ad oggi la lotta era per avanzare, ora mi sembra che sia per non retrocedere. Stiamo vivendo una battuta d’arresto». Così– ospite domani 14 giugno al ciclo di incontri Open Space: le lotte che costruiscono il futuro – commenta a Open l’attuale situazione in Italia delle battaglie per ilgbtqia+. Cantautore, scrittore e attore, il 28enne dà anni si espone sul tema. Nel 2017, a pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Il Diario Degli Errori, ha fatto pubblicamente coming out. E ora, guardando alle sue aspettative di vita si dice intimorito. «Sono entrato in quella fase dove i miei amici parlano di matrimonio e famiglia. Quando avevo 20 anni la libertà di amore per me era la possibilità di stare con una persona, oggi è quella di poter costruire qualcosa con ...