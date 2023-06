DIRETTA | Assegnazioni provvisorie | c’è intesa con i sindacati Ancora da confermare inizio il 15 giugno

... segretaria nazionale dell'Anief, nel corso dell'ultimo Question time insu Os TV. Secondo ...tra i Sindacati scuola e il Ministero per il rinnovo del Contratto integrativo sulle......procedura burocratica Si tratta di uno dei temi affrontati nel corso del Question time in...modo che le ore residue entrino a far parte dell'organico di fatto a disposizione per...Ci terrei a sottolineare che per leprovvisorie non esiste una rigidità per chi è ... RIVEDI LATutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della ...

Otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale: assegnazione ... Governo

Le assegnazioni di beni ai soci ... e codice destinatario 0000000. Il cedente consegna direttamente al socio persona fisica una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando ...quindi potranno partecipare alle assegnazioni provvisorie. Questa è una novità molto importante, perché chiaramente è un’equiparazione tra le persone che hanno stipulano direttamente il contratto a ...