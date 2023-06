Dichiarata morta | donna si risveglia nella bara durante la veglia funebre in Ecuador

(Di martedì 13 giugno 2023) In, unadi 76 annidai medici di un ospedale è invece tornata a dare segni di vita mentre si trovavala. La protagonista dell’impressionante fatto di cronaca riportato dal quotidiano "El Universo" si chiama Bella Montoya , è un’infermiera in pensione, e vivecittà costiera di Babahoyo,provincia di Los Rios, nel...

La donna era stataper arresto cardiopolmonare dopo aver subito un ictus. Era stata messa in una bara e portata in un'impresa di pompe funebri, dove i parenti hanno tenuto una veglia prima del funerale. ...Panico in chiesa quando una donnasi è ripresa durante il suo funerale in Ecuador Una vicenda straordinaria ha lasciato il mondo senza parole: una donna anziana, ...Era statadai medici dell'ospedale dove era ricoverata, ma inaspettatamente è tornata in vita durante la veglia funebre . E' accaduto a Bella Montoya, un'infermiera in pensione di 76 anni, che ...

Donna dichiarata morta si sveglia due giorni dopo durante i funerali, il figlio: «È resuscitata» ilmessaggero.it

L'episodio surreale è avvenuto in Ecuador. La 76enne ricoverata venerdì scorso per un sospetto ictus era stata dichiarata morta e si è risvegliata mentre i suoi cari erano radunati… Leggi ...I parenti si sono accorti che era ancora viva durante un'intima veglia funebre La protagonista dell'incredibile storia è una 76enne, Bella Montoya, residente nella città costiera di Babahoyo. I famili ...