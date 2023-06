Diaz tra passato e presente | ' Grazie Milan | 3 anni utili Torno al Real per giocare'

(Di martedì 13 giugno 2023) Nuova vita dopo i saluti. IlMadrid ha presentato in mattinata Brahim, tornato alla base dopo treal. A Valdebebas, lo spagnolo ha cominciato dai ringraziamenti. Dopo quelli al ...

ANNI ROSSONERI Nelle tre stagioni rossonere con Pioli,ha messo insieme 124 presenze, 18 gol e 15 assist, vincendo lo scudetto nella scorsa annata. "Sono molto grato al Milan perché mi ha ...

Real Madrid, Brahim Diaz si presenta: "So quanto vale questo club" Corriere dello Sport

Brahim Diaz ritorna ufficialmente al Real Madrid, oggi la conferenza stampa di presentazione: sentite le sue parole!Dopo tre anni in rossonero, lo spagnolo è tornato a Valdebebas: "Arrivare dopo gli addii di Benzema e Asensio aggiunge pressione", dice in conferenza. Brahim indosserà la 21 ...