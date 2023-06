Denver vince Gara-5 | per i Nuggets primo titolo Nba

(Di martedì 13 giugno 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Isono entrati nella storia. Per la prima volta la squadra diha vinto la Nba, il massimo campionato statunitense di basket, che mette in palio l’ambito anello. Alatto conclusivo in 47 stagioni della Lega a stelle e strisce, la franchigia della capitale Colorado ha fatto centro, battendo nelle Finals, per 4-1, i Miami Heat.Questa notte, in-5, alla Ball Arena di, isi sono imposti sul team della Florida per 94-89. Decisivo, ancora una volta, il centro serbo Nikola Jokic, autore di 28 punti (e 16 rimbalzi), vincitore del premio come MVP delle Finals, intitolato a Bill Russell. “Inutili” ai fini del punteggio, dall’altra parte, i 21 punti della guardia Jimmy Butler e i 20 del centro Bam ...

Festa grande aper il primo anello NBA conquistato dalla franchigia del Colorado. Dopo la vittoria in gara - 5 le celebrazioni sono iniziate in campo con la consegna del Larry O'Brien Trophy e del premio di ...Questa notte, in Gara - 5, alla Ball Arena di, i Nuggets si sono imposti sul team della Florida per 94 - 89. Decisivo, ancora una volta, il centro serbo Nikola Jokic, autore di 28 punti (e 16 ...Nel primo titolo NBA della storia deiNuggets c'è una grande mano di Nikola Jokic , autentico trascinatore della franchigia prima nella stagione regolare e poi a playoff. Non a caso il cestista serbo domina in tutte le statistiche ...

Denver vince gara 5 ed è campione Nba per la prima volta! Tuttosport

I Denver Nuggets sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4-1 le finali contro i Miami Heat. In gara 5 giocata in casa, Denver ha battuto ...Nei Denver Nuggets campioni NBA 2023 Nikola Jokic non è l'unico europeo. Nel roster c'è infatti anche Vlatko Cancar, che è diventato il quarto sloveno ...