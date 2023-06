Denver Nuggets campioni Nba! Solito Jokic spaziale | Miami lotta ma non basta

Il sogno didiventa realtà. Isuperano Miami in gara - 5, al termine di un match davvero strano, e conquistano il primo titolo Nba della loro storia. La squadra del Colorado vince 94 - 89 e riporta ...sono campioni Nba 2022 - 2023 e conquistano il primo titolo della propria storia dopo 47 anni di attesa. In gara 5 delle Finals, battono sul proprio campo i Miami Heat per 94 - 89 ...sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4 - 1 le finali contro i Miami Heat. In gara - 5 giocata in casa,ha vinto 94 - 89 con una ...

