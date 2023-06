Denver Nuggets campioni Nba | Miami k o 4-1 in finale

(Di martedì 13 giugno 2023) Jokic MVP delle Finals, primo titolo per la franchigia IsonoNba 2022-2023 e conquistano il primo titolo della propria storia dopo 47 anni di attesa. In gara 5 delle Finals, battono sul proprio campo iHeat per 94-89 chiudendo la serie sul 4-1. Sotto 44-51 all’intervallo, la squadra di coach Mike Malone ha cambiato marcia nella ripresa. Nikola Jokic, MVP delle finali, ha chiuso con 28 punti (19 nella ripresa) e 16 rimbalzi, Michael Porter ha messo a referto 16 punti e 13 rimbalzi, mentre Jamal Murray ha contribuito con 14 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist. Anon sono bastati i 21 punti di Jimmy Butler e i 20, con 12 rimbalzi, di Bam Adebayo., che ha tirato malissimo da 3 (5/28), ha azzeccato tutto nel momento chiave della partita, ...

Jokic MVP delle Finals, primo titolo per la franchigia Isono campioni Nba 2022 - 2023 e conquistano il primo titolo della propria storia dopo 47 anni di attesa. In gara 5 delle Finals, battono sul proprio campo i Miami Heat per 94 - 89 ...Nella notte hanno battuto i Miami Heat in gara - 5 diventando campioni NBA per la prima volta nella loro ...Uno scoppio di violenza inaudita e immotivata che è andato in scena venerdì 9 giugno durante l'intervallo di gara 4 delle finali Nba tra Miami Heat e. Il 35enne lottatore irlandese, ...

Basket: i Denver Nuggets vincono il loro primo titolo Nba, Miami Heat ko Corriere della Sera

I Denver Nuggets sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4-1 le finali contro i Miami Heat. In gara 5 giocata in casa, Denver ha battuto ...I Denver Nuggets di Jokic vincono Gara 5 delle finali NBA e si aggiudicano il loro primo titolo NBA nei 47 anni di storia della franchigia.