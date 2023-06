(Di martedì 13 giugno 2023) Già da settimane i principali marchi delindustriale italiano propongono le novità della stagione. Nuovi stecchi, nuovi coni, nuovi gusti e follie che diventano argomento di discussione per chi è bravo a fare small talk. Da sempre, ma ancora di più negli ultimi anni, con l’aumentare dell’interesse verso le tendenze del cibo, l’attenzione nei riguardi delconfezionato è fortissimo. I motivi sono principalmente due, e sono concatenati: primo, la forte stagionalità del prodotto, che lo rende una specie di momento/evento che si perpetua negli anni; secondo, il senso di appartenenza e legame che ciascuno di noi instaura con un prodotto che è forse la sua prima esperienza d’acquisto della vita e che, un po’ come il primo amore, non si scorda mai. Insomma, ilconfezionato rappresenta una delle prime esperienze che ...

Dentro la fabbrica del gelato Linkiesta.it

