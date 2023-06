Demet Özdemir | arriva la nuova serie tv in Italia

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 giugno 2023)è tra le attrici turche più amate e seguite dal pubblico. L’attrice si è fatta conoscere alla sua schiera di fanni grazie al ruolo di Sanem in Daydreamer – Le ali del sogno, che l’ha vista recitare al fianco dell’altrettanto famoso Can Yaman. Adesso però la diva turca tornerà in tv, ma da sola, in unasoap opera. L’abbiamo conosciuta come Sanem nella soap opera turca che l’ha vista collaborare per la prima volta con Can Yaman. Adessoè molto apprezzata dal pubblico, più di quanto lo fosse stata al suo esordio televisivo. Ed è per questo che alla notizia che l’attrice sta per tornare sulle reti Mediaset i fanni non hanno resistito. Ecco qual è lafiction che però sbarcherà su Canale 5 e che avrà ...