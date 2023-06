Deinfluencing | il nuovo trend contro l’inutilità dei prodotti sponsorizzati

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 13 giugno 2023) Fatti da parte influencer! È questo il messaggio lanciato dai de-influencer, l’antitesi dei creator che sponsorizzano il capitalismo selvaggio. Si tratta degli esponenti di unfenomeno che spopola sui social media, quello del, il cui obiettivo è spronare gli utenti a valutare se davvero hanno bisogno di quella determinata cosa che vedono apparire sulle piattaforme, come delle vere e proprie bocche della verità. Cosa è ilI loro messaggi sono semplici e diretti: “Queste cose sono sopravvalutate, non ne hai bisogno”. A volte suggeriscono altre opzioni, parlando anche della sostenibilità e del costo dei rifiuti associati a settori specifici, come la bellezza e la moda. “Io l’ho usato per due anni e non ha funzionato, non acquistatelo”. “Il prezzo è gonfiato, potete avere lo stesso risultato utilizzando ...