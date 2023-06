Deadpool 3 | Zazie Beetz tornerà nei panni di Domino? Ecco la sua risposta

(Di martedì 13 giugno 2023) I fan finalmente hanno unaalla domanda che si stanno ponendo da tempo: 'neidiin3?'che cosa ha detto l'attrice.3 vedrà il ritorno di svariati personaggi secondari presenti nei precedenti film incentrati sull'iconico personaggio incarnato da Ryan Reynolds; tuttavia, sembra chenon sia tra questi: scopriamo insieme che cosa ha dettoa proposito di un suo eventuale ritorno sul set dell'atteso film. Laaveva precedentemente affermato di essere disposta a riprendere il ruolo della mutante fortunata e, secondo un rumor di qualche mese fa, l'attrice sarebbe stata in trattative per ...

...3 vedrà sullo schermo diversi volti noti del franchise tornare ad aiutare o ostacolare il protagonista. Tuttavia sembra che Domino non sarà tra questi.Beetz ha precedentemente ...Dopo aver interpretato Domino in2,Beetz dice che non tornerà nel terzo film, le cui riprese sono in ...Nessuna conferma, per adesso, sul possibile ritorno di Cable (Josh Brolin) o Domino (Beetz). ... Lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso inciderà su3 visto che, secondo le ...

Deadpool 3: Zazie Beetz non riprenderà il ruolo di Domino Cinefilos.it

Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...Mentre le riprese di Deadpool 3 sono partire lo scorso mese, arriva questa mattina la conferma sul "NON RITORNO" nel cast di Zazie Beetz.