De Zerbi | «Guardiola? È il numero uno della storia insieme a Sacchi e pochi altri»

(Di martedì 13 giugno 2023) Roberto De, allenatore del Brighton, ha parlato alla Bobo Tv del calcio efigura di Pepal Manchester City Roberto De, allenatore del Brighton, ha parlato alla Bobo Tv. PAROLE – «Contro il Manchester City l’unica cosa che mi ha dato fastidio è aver perso il possesso palla, 60 a 40. L’ho detto a Pep dopo la partita. Gli voglio bene, è la persona che mi ha aiutato di più quando sono arrivato in Inghilterra: mi subito ha telefonato per farrmi l’in bocca al lupo e chiedermi se avessi bisogno di qualcosa. È iluno. C’è tanta invidia nei suoi confronti. Cosa deve fare di più? Ha vinto tutto nella sua carriera ed è un grande ...

Roberto De, allenatore del Brighton, ha parlato alla Bobo Tv del calcio e della figura di Pepal Manchester City Roberto De, allenatore del Brighton, ha parlato alla Bobo Tv. PAROLE - "Contro il Manchester City l'unica cosa che mi ha dato fastidio è aver perso il possesso palla,...Deresta a Brighton e incorona: 'È il numero uno'Roberto Deha speso parole al miele per Pep, che lo ha accolto calorosamente in Premier League: 'Quando ho firmato via ...Roberto De, allenatore del Brighton, è stato intervistato da Bobo Tv ed ha analizzato la finale di ... Infine, un commento su: "Contro il Manchester City l'unica cosa che mi ha dato ...

De Zerbi: "Guardiola è il numero uno, cosa deve dimostrare di più Tanti lo invidiano" TUTTO mercato WEB

Maurizio Pistocchi, opinionista e giornalista, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Le tre finaliste in Europa Il vero riferimento del calcio italiano è la nazionale e non sta conquistan ...L'ultima puntata del format con protagonisti Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola è stato contraddistinto dalla presenza di Roberto De Zerbi. Un'occasione importante ... incentrato anche sui ...