De Laurentiis | 'Nuovo allenatore? Il Napoli è in buone mani | state sereni Faremo un buon campionato'

allenatore Il Napoli è in buone mani" Mg Napoli 04/06/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Sampdoria / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Aurelio DeAncora ...Ne ha parlato il presidente Aurelio Deal Tg2 rendendo ancora più fitto il mistero: "Ilallenatore Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel ...Sono questi i nomi proposti da Calciomercato.it, che racconta come Aurelio Desia alla ricerca di untecnico che possa guidare la squadra azzurra nella difesa dello scudetto e nel ...

De Laurentiis: “Nuovo allenatore State sereni! Ai tifosi dico una cosa. Sui giovani…” CalcioNapoli1926.it

Il profilo dell’ex Fiorentina e Basilea piace, ma tra le parti non si è arrivata a un’intesa definitiva. “Garcia in risalita”: sentite Bargiggia. A rivelare l’ultimo aggiornamento è il giornalista esp ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...