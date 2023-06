De Laurentiis | “Il Napoli è in buona mani | bisogna essere tranquilli”

... Aurelio DeAncora vacante la panchina deldopo l'addio di Spalletti, il presidente Decontinua la sua ricerca. Diversi i nomi che circolano, gli ultimi quelli di Paulo ...Non è ancora stato svelato il nome del nuovo allenatore del, con Paulo Sousa tra i candidati . Ne ha parlato il presidente Aurelio Deal Tg2 rendendo ancora più fitto il mistero: "Il nuovo allenatore Ilè sempre in buone mani, bisogna ...Inoltre, ognuno ha un proprio scenario e il destino forse non vuole che Galtier approdi al. Le parole riportate da Footmercato non lasciano diverse interpretazioni. Dechiamato a ...

Quella che porta a Paulo Sousa come nuovo allenatore sarebbe una delle piste più calde al momento. Ma tale prospettiva piace poco ai tifosi del Napoli.Il profilo dell’ex Fiorentina e Basilea piace, ma tra le parti non si è arrivata a un’intesa definitiva. “Garcia in risalita”: sentite Bargiggia. A rivelare l’ultimo aggiornamento è il giornalista esp ...