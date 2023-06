De Laurentiis | «Berlusconi è dovuto scendere in campo per difendere quel che aveva creato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Ancora vacante la panchina del Napoli dopo l’addio di Spalletti, il presidente Decontinua la sua ricerca. Diversi i nomi che circolano, gli ultimili di Paulo Sousa, Galtier e Garcia. Il presidente non ha sciolto alcuna riserva e non fornisce nessun indizio su quali siano le sue reali preferenze. Invitato al Tg2 per lo speciale su Silviodopo la sua scomparsa, ha colto l’occasione per rassicurare i tifosi: «Sul nuovo allenatore dico che il Napoli è in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. E ai tifosi dico che faremo un bel campionato». Su: «Lo ritengo un precursore degli anni Anni Ottanta che sono stati una sorta di secondo boom economico per l’Italia che veniva da un periodo nero dagli inizi degli Anni Settanta. Ha portato gli italiani a riscoprire il senso della ...