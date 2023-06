(Di martedì 13 giugno 2023) Inizia nel 1961, anno della laurea, la storia imprenditoriale diche fonda la Cantieri Riuniti Milanesi insieme al costruttore Piero Canali: il primo terreno viene acquistato per 190 ...

...progetti di ripristino della biodiversità destinati a compensare il danno ambientale causato'... Nel frattempo, i criteri dell'economia circolare per settori come l'o la produzione di ...Inizia nel 1961, anno della laurea, la storia imprenditoriale di Silvio Berlusconi che fonda la Cantieri Riuniti Milanesi insieme al costruttore Piero Canali: il primo terreno viene acquistato per 190 ...... nel complesso, il 58% converge verso uno scenario caratterizzato'aumento delle funzioni e ... della chimica - farmaceutica - gomma - plastica (10%), del legno - arredo e dell'(entrambi al ...

Dall'edilizia alle tv, l'ascesa di Silvio Berlusconi lunga 60 anni - Italia Agenzia ANSA

Inizia nel 1961, anno della laurea, la storia imprenditoriale di Silvio Berlusconi che fonda la Cantieri Riuniti Milanesi insieme al ...L'INPS comunica tempi e modalità di richiesta per i contributi e le indennità previsti a favore delle imprese, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che, per la data del 1° maggio 2023, risultan ...