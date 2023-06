Dalla contestazione agli applausi | De Zerbi | “A Benevento ci ho messo la faccia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRoberto Deè tornato in Italia. Non in veste di allenatore, ma di ospite alla Bobo Tv. L’attuale tecnico del Brighton è intervenuto alla trasmissione di Vieri, Adani, Ventola e Cassano, trasmessa ieri sera sulla piattaforma Twitch. Rotto il ghiaccio parlando di Messi e Maradona, l’allenatore bresciano ha ripercorso le tappe della sua carriera, parlando anche dell’avventura in giallorosso. “Alnel girone di ritorno ottenemmo 19 punti, sono tanti quando devi salvarti a 40. Lì holae sono rimasto fino alla fine. Sono stato contestato aquando arrivai, ma all’ultima partita uscimmo tra glinonostante la retrocessione”, è stato il ricordo di De. Un’esperienza valsa la chiamata del ...