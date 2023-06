... in un partito vero e proprio, il Cavaliere del 'mi' iniziò a trasformarsi nel 'Caimano' - ... Romano Prodi era sceso da tempopullman e anche da palazzo Chigi. Andò a presiedere la ...... "Così cominciò la storia con Mediaset" L'intervista / 5 " Vattimo: "La sua Tv ci ha trasformati da cittadini - elettori a cittadini - consumatori" L'analisi ""mi" alle battute, la ...... indipendentementevincolo biologico, abbia in concreto svolto una funzione genitoriale, ... Il Consiglio Comunale RIBADISCE LA URGENTE NECESSITA' NON PIU' RINVIABILE di una norma cheil ...

Dal “mi consenta” alle battute, la rivoluzione di Berlusconi fatta a parole La Stampa