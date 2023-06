Da Sacchi e Capello ai rivali dell' Inter | il calcio ricorda il presidente Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Milan, il Monza e tutto il mondo delpiangono Silvio. Tanti i messaggi d'affetto per l'exrossonero scomparso il 12 giugno. Ila FIGC, Gabriele Gravina, ...

Gli allenatori vincentie Ancelotti Ma è soprattutto il "grande Milan" a ricordare il suo presidente. "Era un amico geniale e generoso", le parole di Arrigo. "Quando mi prese ...Ha investito in grandi campioni , come Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, Shevchenko e Kakà, e in allenatori di successo, comee Ancelotti. Ha creato una squadra che ha ...Nei primi anni di vita della Polisportiva a coordinare tutte le attività fu Fabioche poi, dal 1991, divenne il successore di Arrigosulla panchina di quel "magico Milan" a cui ...

Berlusconi, Sacchi e Capello: "Un genio, ha cambiato il calcio" Adnkronos

Il Milan, il Monza e tutto il mondo del calcio piangono Silvio Berlusconi . Tanti i messaggi d'affetto per l'ex presidente rossonero scomparso il ...Il Milan targato Berlusconi oltre i campioni è stato innanzitutto una somma di uomini e un modello organizzativo. Capace di far scuola e di far sentire i talenti rossoneri a casa ...