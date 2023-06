Da Putin a Bush | come Berlusconi seppe unire russi e americani E come tutto o quasi finì in mare

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu – Per comprendere quanto Silviofosse adorato a Washingtona Mosca, prendiamo le odierne dichiarazioni di due leader con cui ebbe a che fare da primo ministro italiano. “Silvioera un leader vibrante con una personalità da eguagliare. Laura ed io abbiamo avuto la fortuna di trascorrere molto tempo con lui durante la mia presidenza. Con Silvio non c’era mai un momento di noia. Ha rafforzato l’amicizia tra Italia e Stati Uniti e gli siamo grati per il suo impegno nella nostra importante alleanza. Io e Laura porgiamo le nostre condoglianze alla famigliae al popolo italiano”. Così l’ex presidente degli Stati Uniti, George W.. “sarà ricordato in...

LA STORIA DI VILLA CERTOSA RACCONTATA DAL CORRIERE 'Di qui sono passati ospiti illustri, dal russo Vladimira George W.. Una perizia tecnica del gennaio 2021 indicava un valore di 259.373.... la strada romana dello shopping di lusso: 73 anni, era legato a Silvio Abbonati per leggere anche Leggi anche "Berlusconi era un vero patriota":piange l'amico di sempredurante la guerra in Irak. Ora definisce l'ex presidente del Consiglio italiano "larger than ... le più controverse mentre è in corso la guerra in Ucraina, le pronuncia Vladimir: "Una ...

Silvio Berlusconi, tutte le amicizie internazionali: da George Bush a Putin Sky Tg24

"Le corna alla foto ricordo d’una riunione dei ministri degli Esteri dei 27; il gioco del cucù alle spese di una sconcertata Merkel; l’improbabile inglese del primo incontro con Bush a Camp David; lo ...Bush, Barack Obama e Donald Trump ... È anche noto che Berlusconi e il presidente russo Vladimir Putin avevano un rapporto di amicizia. Il leader italiano aveva detto di aver ricevuto in passato ...