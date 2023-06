Da Previti a Zangrillo fino a Cairo e Ronzulli | i necrologi di saluto a Berlusconi | tra vip ed ex “nemici”

Sul 'Messaggero' Cesarecon la moglie scrive 'con Te se ne va una parte di noi'. Tutta ... il suo medico Alberto: 'Presidente, ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto ...... con il conforto dei suoi figli e del suo dottore di fiducia, Alberto. La notizia è stata ...abbreviare i tempi di prescrizione introdotta per salvare l'amico di Berlusconi Cesare...Dal commovente addio di Albertoa quello di Cesaree signora. E ancora: l'Inter rappresentata dalla vecchia (Pellegrini) e dalla nuova proprietà ( Zhang ). Il saluto del collaboratore Niccolò Querci e quello di ...

Silvio Berlusconi continua a far parlare di sè anche quando non c'è. Ci sono gli amici di sempre, come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, imprenditori, collaboratori di ...Gli amici di sempre come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, imprenditori, collaboratori di ogni tipo, tutto il mondo Mediaset, aziende, politici, squadre di calcio e istituzioni simbolo di Milano ...