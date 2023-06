E poi ancora, la reazione entusiastavista della First Lady Michelle. Celebre anche il G20 in cui venne ripreso dalla Regina Elisabetta: "Ma perchè deve gridare così forte..." chiese la ...... 3 novembre 2007) - Ho detto al Presidente Medvedev cheha tutto per poter andare d'accordo ... dalle donnepolitica, un posto di primo piano ha ricoperto ovviamente lo sport . O meglio, ...Dal Bunga Bungadacia dell'amico Vladimir Così, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv,... L'abbronzatura diIl rapporto difficile di Berlusconi con le minoranze non riguardava solo ...

Da Obama alla Regina, le battute e gaffe più celebri di Berlusconi - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 13 giu. (askanews) - La carriera politica di Berlusconi è durata oltre 20 anni ed è stata costellata anche di gesti, battute, gaffe, iniziative che hanno stravolto protocolli istituzionali e ...Dall’inconfondibile “mi consenta” all'”abbronzato” detto a Obama fino al “kapò” a Schulz: tutte le battute e le gaffe più famose di Berlusconi ...