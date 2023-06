In grande stile i WEmbrace Games hanno festeggiato il loro undicesimo compleanno. Nella fantastica cornice dello Stadio dei Marmi di Roma: i giochi ...WEmbrace Games a Roma: anche Totti conper l'evento benefico. Tutti i dettagli della serata di ieriI WEmbrace Games 2023 non hanno deluso le attese. L'evento ha illuminato la serata romana di lunedì 12 giugno, in uno Stadio dei ...Cosi, bicampionessa paralimpico di fioretto, a margine dell'11/a edizione degli WEmbrace Game, tenutasi allo Stadio dei Marmi a Roma. L'evento consiste in a una serie di giochi in cui ...

Da Bebe Vio a Totti, il grande show dei Wembrace Games 2023 La Gazzetta dello Sport

Bebe Vio protagonista assoluta ai Wembrace Games anche al fianco di Francesco Totti, l'intervista su TAG24. Leggi tutto Bebe Vio grande protagonista ai suoi Wembrace Games, la campionessa olimpica di ...WEmbrace Games a Roma: anche Totti con Bebe Vio per l’evento benefico. Tutti i dettagli della serata di ieri I WEmbrace Games 2023 non hanno deluso le attese. L’evento ha illuminato la serata romana ...