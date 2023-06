Cuadrado | «La Juve mi ha proposto il rinnovo | ma…»

(Di martedì 13 giugno 2023) Le parole di Juan, giocatore dellantus, sul suo futuro con il club bianconero. Tutti i dettagli Juanha parlato ai media colombiani del suo futuro con lantus. L’esterno colombiano è in scadenza con il club bianconero e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. LE PAROLE – «Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

