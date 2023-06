Cristina Parodi | sai tutto sulla giornalista? Ecco 5 curiosità che forse non conosci

Leggi su donnapop

(Di martedì 13 giugno 2023)è una professionista di valore, delicata e competente che fa fatto dell’eleganza e del garbo il suo punto di forza. Unapreparata e mai sopra le righe. Debutta in televisione negli anni ottanta, acquisendo ampia popolarità grazie alla conduzione di trasmissioni come Verissimo, La vita in diretta e Domenica in. Ha inoltre condotto per molti anni...