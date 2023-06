Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? “In ballo c’è un contratto prematrimoniale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) I rumors sulla presuntatraciclicamente rimbalzano di bocca in bocca, ma dopo la decisione del calciatore di finire la sua carriera in Arabia sifatti sempre più insistenti. Infatti, agli occhi più attenti, non era sfuggito il freddo distacco didurante la presentazione dial mondo arabo. Ma adesso, direttamente dal Portogallo, arriva la smentita di tutto. La rivista TV GUIA ha svelato che ad unirli non è solo l’amore reciproco e quello per i figli, ma anche un articolatofirmato a seguito della prima gravidanza. Documento con il quale il calciatore ha voluto tutelare la moglie anche sul piano economico. Secondo le ...