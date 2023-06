Cristiano Carrus confermato ad di Banca Popolare di Bari

(Di martedì 13 giugno 2023)diS.p.A., Gruppo Mediocredito Centrale, rende noto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, hala nomina diad Amministratore Delegato, sino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. “Ringrazio il nuovo Consiglio di Amministrazione per la conferma nel ruolo di Amministratore Delegato” – ha dichiarato, Amministratore Delegato delladi– “Dobbiamo e vogliamo proseguire, insieme con la Capogruppo Mediocredito Centrale, nell’opera di risanamento e rilancio di BPB: un percorso ben avviato che dovremo consolidare per supportare la crescita delle ...

Il nuovo consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari (Gruppo Mediocredito Centrale) ha confermato la nomina diad amministratore delegato , fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. "Ringrazio il nuovo consiglio di amministrazione per la ...

Banca Popolare di Bari, confermato l'amministratore delegato Cristiano Carrus: "Continueremo il risanamento finanziario" BariToday

BARI – L'imprenditore pugliese Pasquale Casillo è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari. La nomina è arrivata dall'assemblea degli azionisti della banca (grupp ...