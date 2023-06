Crisi nera per Berrettini | che succede al campione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) L’azzurro è uscito in lacrime dal campo di Stoccarda C’era una volta Matteo, finalista 2021 di Wimbledon. Da allora alti e bassi per ilromano, vessato dai problemi fisici e dagli infortuni. Ieri, 12 giugno, dopo due mesi di assenza per l’ennesimo strappo agli addominali l’atteso ritorno in campo. Sull’erba di Stoccarda peròè incappato in una cocente sconfitta. Matteoleft the court in tears today after his loss to Lorenzo Sonego in Stuttgart This was his first match back in 2 months The crowd applauded him as he left the court & tried to lift his spirits in whatever way they could pic.twitter.com/CuQ0dmGOMe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 12, 2023 Contrapposto dall’altro lato della rete il peggior avversario che potesse affrontare, Lorenzo Sonego al top ...