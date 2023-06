Crisi chip | aumentano i prezzo online dell’elettronica

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Continua ladeicon i prezziche continuano a crescere, in media, del 9%, anche nell’ultimo anno. Stando a una rilevazione di idealo, se in media un Pc costava circa 850 euro nel 2021, oggi il suo costo è di oltre 1.160 euro (+36%). Tra i prodotti di elettronica che hanno fatto registrarei rincari maggiori troviamo, infatti, i Pc che nel corso dell’ultimo anno sono arrivati a costare il 18% in più. In dettaglio, prendendo come riferimento i costi di maggio del periodo 2021-23, un Pc che in media costava 855 euro nel 2021, è arrivato a costare circa 1.000 euro nel 2022 e oltre 1.160 euro nel 2023. Si tratta, dunque, di un aumento didel +36% nel giro di due anni. Nel corso del 2023 sono costate di più anche ...