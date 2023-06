Cripto-attività | NFT e mondo virtuale | tra fisco e geopolitica

Leggi su leurispes

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella seduta plenaria del 4 ottobre 2022 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione (non vincolante) che propone l’impiego della blockchain per combattere l’evasione fiscale. Nello stesso documento è stata anche inserita la richiesta per avviare le consultazioni per una disciplina organica sulle, il cui valore ha ormai superato diversi trilioni di miliardi in moneta reale. Lae l’emersione In un tale contesto la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una normativa organica della fiscalità dellevalute, adesso definite “”. Se non vi sono particolari problematiche per il contribuente che ha modo di poter dimostrare e documentare il valore d’acquisto dellein suo ...