Cresce l’attesa per #Giffoni53 | Paolillo | Cesari e Fogliati tra i giovani talenti protagonisti

Leggi su zon

(Di martedì 13 giugno 2023) Giffoni è un posto felice, dove l’arte diventa occasione di incontro, confronto e crescita. Un posto dove trovarsi e ritrovarsi diventa necessario, un posto diper i. La 53esima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio, sarà il momento perfetto per raccontare il talento ed esaltarlo. E per celebrare quello giovane, che sa di passione e ha tanto da spiegare, accompagnati in questo viaggio dagli oltre 6500 juror provenienti da ben 30 nazioni. Saranno proprio i ragazzi, infatti, ad incontrare alcuni dei volti più amati del piccolo e grande schermo, che hanno fatto dell’arte una vera e propria ragione di vita: MATTEO, FEDERICOe PILAR. Orgoglio campano, uno dei grandidi casa che ha saputo farsi conoscere e amare. Intenso e ...