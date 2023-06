In particolare, Mare Media punta alla, supportando inello sviluppo della loro professionalità sui diversi canali di riferimento e mettendoli in contatto con le aziende per la ...Tra i temi trattati, lae le tutele per i professionisti del settore digital - tech. Un intero padiglione fieristico ospiterà poi delegazioni di startup provenienti da varie parti del ...... non è organizzato infatti in un luogo al chiuso, ma in una spiaggia all'aria aperta dove professionisti di settori innovativi come quello dell' intelligenza artificiale , dellae ...

Creator Economy, la nuova sfida social da vincere di Mare Media - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 13 giu. (askanews) - Una nuova simbiosi fra i creator e i brand. È questa una delle mission principali di Mare Media, giovane realtà legata ai servizi digitali e specializzata in social market ...Quale dieta segue il bodybuilder e creator di Youtube, Danny Lazzarin Scopriamo cosa mangia il fitness model. Danny Lazzarin, volto noto nel mondo del fitness italiano, con oltre 600mila followers su ...