Costanza Caracciolo | spettacolo proibito in costume | davanzale da urlo | la FOTO stordisce i fans

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) Ritorno col botto a Formentera per la stagione estiva,è una vera statua al mare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Seducente e sensuale più che mai anche in questa stagione 2023 in cui, dalla sua Formentera,è già pronta a regalare giorni e giorni di emozioni così come ormai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.