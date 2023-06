Cos' è il Mausoleo di Berlusconi ad Arcore firmato da Pietro Cascella

Proprio l'ex direttore del Tg4 è stato tra i pochi ad aver visitato ildi Villa San Martino: "È un luogo di pace e di grande serenità. Nel parco di villa San Martino, ad Arcore, tra pioppi, ...Sono tanti i luoghi simbolo che hanno caratterizzato il percorso politico e di vita di Silvio Berlusconi , ma uno prima di tutti torna alla mente pensando a lui. Ad Arcore, il Cavaliere possedeva ...Con imponente scalinata d'accesso, un grande portone di ferro e la tomba centrale di marmo rosa in mezzo per le esequie del padrone di casa, ilospita altri 39 loculi per i familiari e gli ...

Berlusconi: cos'è “La volta celeste”, il mausoleo della famiglia WIRED Italia

Nel 1989, dopo la morte del padre Luigi, l'ex premier telefonò allo scultore toscano Pietro Cascella: voleva un luogo dove tutta la sua famiglia potesse essere sepolta insieme. "Volta Celeste" fu cost ...Tutti i segreti sulla tomba di Silvio Berlusconi: i segreti del mausoleo di Villa San Martino destinato a custodire le spoglie del Cavaliere.