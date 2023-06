(Di martedì 13 giugno 2023) Anche il rivale di sempre, Michele, ha deciso di ricordare Silvionella serata di ieri, durante la trasmissione Otto e mezzo, condotta su La7 da Lilli Gruber. In presenza di Marco Travaglio, il giornalista – da sempre tra gli anti-ani della prima ora – ha ricordato il celebre scontro televisivo tra i due, quando il Cavaliere pulì la sedia su cui era seduto il direttore del Fatto Quotidiano, dopo un pesantissimo faccia a faccia col conduttore. Lo scontro“Quella trasmissione era un po’ come la partita Italia-Germania – racconta– perché fece il 33% di ascolti su La7, il che equivaleva al 95% su Rai Uno. Quella seraera molto teso e preoccupato, tanto che dietro le quinte c’era Zangrillo che lo vigilava ...

COSTRETTE A MOSTRARCI NUDE - Fischer: 'Ci era stato detto di non depilarci nei giorni successivi e di mostrare i nostri genitali al dottore. Nessuno capiva questadelle depilazione, ma ...Quando successe questaricordo l'indignazione di Berlusconi rispetto a un gesto che offendeva il suo modo di essere presidente, con una concezione dello sport che è spettacolo e non violenza. Mi ...A parlare ora è la bionda conduttrice chein un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv : "Gigi è un po' preoccupato perché è abituato da sempre ad andare in onda la notte" , ma per ...

Cosa svela Santoro su Berlusconi Nicola Porro

Starfield a quanto pare funziona bene su Xbox Series S, considerando che questa sembra sia la console più usata da Todd Howard.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...