(Di martedì 13 giugno 2023) Sabato 10 giugno, le strade della Capitale sono state investite da una tempesta arcobaleno: il Roma Pride 2023 è stato un indiscusso successo, oltre che un trionfo di gioia, musica e «QueeResistenza». Altri si sono svolti in contemporanea (da Genova a Messina), e altri ancora seguiranno nella celebrazione del Pride Month. Ma lontano daicentri, in cui i luoghi di aggregazione sono tanti e l’espressione individuale si libera dal peso degli schemi tradizionali, ci sono i piccoli paesi, le province, dove il tempo scorre a una velocità diversa. Dove i pregiudizi sono spesso più duri da superare, e le conquiste nel campo dei diritti civili non sono poi così scontate. Thomas, ragazzo transgender di 19 anni, lo sa bene: «Stavo camminando, quando sono arrivati a bordo di una macchina. Mi hanno tirato un sasso in faccia, insultandomi, poi sono tornati per aggiungere ...

Cosa significa essere persone Lgbtq+ fuori dalle grandi città - La videoinchiesta Open

