Cosa è rimasto della tv di Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Siamo dei fantasmi che vengono dal buio e dal buio se ne vanno. Era il 1986 e Federico Fellini metteva in bocca a Marcello Mastroianni il necrologio dell’immaginario cinematografico e televisivo del Novecento in Ginger e Fred, un film amarissimo in cui due vecchie glorietv vengono chiamate a partecipare a un programma nostalgia per un’emittente privata di un certo Cavalier Fulvio Lombardoni. Il nuovo millennio era sempre più vicino. Anche in Italia il cinema diventava sempre più piccolo e la tv più grande, soprattutto a seguitocreazione, già nel 1979,prima rete in syndication nazionale per opera di Silvio. Siamo nel 1984 e, grazie all’intervento di Craxi, i canali Fininvest si salvano dopo il temporaneo oscuramento delle trasmissioni che violavano la legge del monopolio Rai. Gli italiani ...