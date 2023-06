Cormac McCarthy addio | morto l' autore de La strada

(Di martedì 13 giugno 2023) Definito da Stephen King «il più grande romanziere americano del mio tempo»,per cause naturali all'età di 89 anni, come ha annunciato il suo editore.di dodici romanzi, le sue crude descrizioni della devianza umana gli hanno fatto guadagnare rapidamente una fedele cerchia di ammiratori. Scritto all'inizio degli anni Sessanta mentre lavorava in un negozio di ricambi auto a Chicago, "Il guardiano del frutteto", il suo primo romanzo, fu pubblicato dalla prestigiosa Random House sotto l'ala di Albert Erskine, editore di William Faulkner, cheammirava e al quale veniva talvolta paragonato. Questa storia crudele e ironica di personaggi inconsapevolmente legati da un cadavere è anche un'ode alla natura selvaggia delle montagne del Tennessee, lo ...

, il celebre romanziere noto per le sue straordinarie visioni apocalittiche del West americano, è morto martedì 13 giugno all'età di 89 anni. L'editore di, Penguin Random House,...Ha vinto il Premio Pulitzer nel 2007 con The Road. Tra le sue opere, spiccano Non è un paese per vecchi' e la 'Trilogia della frontiera'. Lo scrittore statunitense, uno dei più grandi romanzieri della letteratura americana, è morto per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, all'età di 89 anni. La sua morte è stata confermata dal figlio, John ...è una delle penne più brillanti del secolo, la sua scrittura è stata adattata per lo schermo con classici come Non è un paese per ...

