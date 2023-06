Convocato l' ufficio di presidenza | si decide il futuro di Forza Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) La politica si ferma per sette giorni in segno di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, ieri a Milano. Stop ai lavori in aula e nessuna riunione di partito, a eccezione proprio di. Il il comitato didel partito fondato dal Cavaliere infatti è stato riunto d'urgenza dal tesoriere, Alfredo Messina. Sul tavolo della discussione, lo stessodi FI. Dalla gestione del simbolo dialla mole di debiti che finora era stata coperta dalla famiglia Berlusconi, su indicazione dell'ex premier. Alla riunione parteciperanno i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli e i governatori forzisti. Non è prevista, in base allo statuto, la presenza di Marta Fascina né quella di Antonio Tajani. "Credo che tutta la comunità ...