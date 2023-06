Controlli in valle telesina | sanzioni al codice della strada e al contrasto agli stupefacenti

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel trascorso fine settimana i CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione,esercizi commerciali, ai cantieri in corso per la realizzazioneT.A.C. ed alallo spaccio ed all’uso di sostanze. Inoltre è stato posto in essere un efficace controllocircolazionele sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri ...

Lo scolo veronese è lo sfogo del collettore che trasporta ale acque reflue dei depuratori ...dobbiamo alle tante famiglie che hanno visto la loro salute colpita per leggi inadeguate e......è stato rintracciato su un autobus di linea dalla Radiomobile di Aurisina impegnata nei... 'Non raggiungete lain bici, non è sicuro' 'Innamorato' della bottiglia, la ruba al market e ...Nel corso deisono stati passati al setaccio diversi esercizi commerciali, per poi concentrare le attenzioni su due circoli ricreativi delladel Tirino, trovati in difetto per la ...

Controlli in valle telesina: sanzioni al codice della strada e al ... anteprima24.it

Chiusura del ponte San Carlo per la sua demolizione e ricostruzione da settembre, Fratelli d’Italia tramite i consiglieri Antonio Grassetti e Chiara Cercaci, dopo la sperimentazione di tre giorni chie ...Il presidente Granata ha indetto una riunione con i sindaci, sviscerando punto per punto quello che gli si contesta dal cda ...