Controlli fiscali e limiti sui bonifici 2023 | ecco tutto quello che devi sapere

Leggi su blowingpost

(Di martedì 13 giugno 2023) Il bonifico bancario è una delle operazioni più utilizzate in Italia per lo spostamento di denaro; con la rapida evoluzione della tecnologia informatica è pratica comune farlo on-line, tramite app su smartphone o aiutandosi con ATM dedicati. Ultimo ma non per ultimo, il più classico dei casi: lo sportello di una banca. Vi sono deipoco conosciuti in merito all’esecuzione dei, coi quali si potrebbe incorrere in non pochi problemi. Andiamo a scoprirenelle prossime righe. Inviare un bonifico è una delle operazioni più facili e sicure per trasferire denaro da una persona all’altra, con l’arrivo poi del bonifico istantaneoè stato semplificato. Anche per quanto riguarda gli stipendi non c’è più da aspettare i canonici tre giorni, ma ora addirittura lo si può ricevere dopo poche ore anche se ...